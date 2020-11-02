В Украине запустили «горячую линию» по коронавирусу

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы по COVID-19, может позвонить независимо от места нахождения и получить соответствующую информацию», — сказал Степанов.

Контакт-центр будет работать круглосуточно. Обращения граждан принимаются по номеру 0-800-60-20-19.

Степанов отметил, что все обращения будут фиксироваться автоматически, а операторы в случае необходимости уточнения информации будут перезванивать. Министр заявил, что контакт-центр был создан из-за загруженности региональных линий Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 октября коронавирус выявили у 402 194 граждан. Умерли от осложнений 7 375 больных. За прошлые сутки заболевание подтвердили у 6 754 человек. Двумя днями ранее в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост — почти 9 тысяч человек.