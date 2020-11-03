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Праздник 3 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 3 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Верующие православной церкви 3 ноября почитают память двух святых - Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Илларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины, а Илларион Псковоезерский - неподалеку от Чудского озера в XV веке.

Иллариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедованием, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, причем, предсказал свою смерть ранее.

Иларион Псковоезерский, или Гдовский, был учеником преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро, и стал его первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром.

Именно 3 ноября крестьяне ожидали сильных холодов и морозов. На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинала заметать пороша.

Что запрещено делать 3 ноября

  • В этот день нельзя собираться в дороге - это может принести несчастья.

  • Запрещено в этот день что-либо поднимать с дороги, ведь эта вещь может принести неприятности.

Народные приметы 3 ноября

  • Если 3 ноября стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.

  • Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев - значит, в ближайшее время снегопады не прекратятся.

  • Теплый воздух 3 ноября - ожидай затяжной оттепели.

  • Если к Иларионову дню не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.

  • Родившиеся 3 ноября проживут счастливую жизнь. Носить им следует изумруд.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в эту неделю, а также когда придут холода.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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