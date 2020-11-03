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Еще один ведущий уволился с «1+1»

Еще один ведущий уволился с «1+1»
13:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook Oleksiy Dushka

Ведущий проекта «Їмо за сто» Алексей Душка уволился с канала «1+1» после 15 лет работы.

Этой новостью он поделился на своей странице Facebook.

Алексей поблагодарил канал и коллег за сотрудничество. Причины увольнения он уточнять не стал.

«Ну, вот и все. 15 лет работы на „1+1“. Канал стал для меня колыбелью. Сюда я пришел юный и зеленый. Здесь я всему и научился. Хотел отметить людей, которые мне всегда помогали и поддерживали, а потом понял, что это будет несколько сотен фамилий и здесь просто не хватит знаков. Поэтому напишу сразу о всех „плюсовцах“. Спасибо, мои хорошие. Теперь я вырос и стал мудрее, у меня есть борода, мысли и еще немного пузико (над этим я еще работаю). Я широко раскрыл руки и обнял вас всех и… Пошел дальше», — написал Душка.

Напомним, Алексей был ведущим проектов «У Бога за пазухой», «Личное дело», «Жизнь без обмана», «Їмо за сто».

Ранее канал «1+1» покинула ведущая Юлия Бориско.

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1+1, Ведущий, Алексей Душка.

Автор:

Телеграф
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