Коронавирус убил бывшего ректора Национальной музыкальной академии им.П.Чайковского

Пандемия коронавируса продолжает "косить" украинцев. Так страшное заболевание не обошло и бывшего ректора Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского - Владимира Рожка, который скончался, не сумев побороть коварный вирус.

Об этом рассказал его бывший ученик Анатолий Бровий в своем Фейсбуке.

"Плачет Украины, плачу я. Это невосполнимая потеря для всех нас, и некоторые, лишь со временем поймут это", - высказался о смерти Рожка Анатолий Бровий.

Владимир Иванович Рожок - украинский хоровой дирижер, ученый, музыкально-общественный деятель, педагог. Доктор искусствоведения (1997), профессор (1998), Народный артист Украины (2008). А также член Национального всеукраинского музыкального союза. Академик Национальной академии искусств Украины (2017).

Был ректором Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского в 2004-2018 годах.

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