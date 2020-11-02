Поборовшая рак писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом: видео из палаты

На днях стало известно, что популярная российская писательница Дарья Донцова подхватила коронавирус.

Видео с признанием автор детективов опубликовала на своей официальной странице в Инстаграм, подписав ролик: "Многосерийный фильм "Все непременно будет хорошо".

View this post on Instagram A post shared by Дарья Донцова (@dontsova_official) on Oct 27, 2020 at 12:32pm PDT

Но состояние писательницы ухудшилось.

Утром в понедельник, 2 ноября, Донцова показала видео с больничной палаты, где она лежит под капельницами и одновременно пишет новую книгу.

"Доброе утро! Все будет хорошо", - написала Донцова.

View this post on Instagram A post shared by Дарья Донцова (@dontsova_official) on Nov 1, 2020 at 7:53pm PST

Напомним, что Дарья Донцова является автором большого числа книг в жанре "иронический детектив" и лауреаткой множества литературных премий.

В 1998 году писательнице диагностировали рак молочной железы четвертой степени. Она перенесла 18 операций, несколько сеансов облучения и химиотерапий, но все же победила болезнь.

Теперь 68-летняя Донцова активно помогает проходить онкобольным женщинам все мучительные испытания на пути к выздоровлению, а в 2008 году она стала Послом Благотворительной программы косметической компании Avon "Вместе против рака груди".

Поклонники писательницы пожелали ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Как ранее писал "Телеграф", супруг Кейт Миддлтон, принц Уильям тяжело переболел коронавирусом еще в апреле, но скрывал это.