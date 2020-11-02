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Поборовшая рак писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом: видео из палаты

Поборовшая рак писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом: видео из палаты
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дарьи Донцовой

На днях стало известно, что популярная российская писательница Дарья Донцова подхватила коронавирус.

Видео с признанием автор детективов опубликовала на своей официальной странице в Инстаграм, подписав ролик: "Многосерийный фильм "Все непременно будет хорошо".

 
 
 
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Но состояние писательницы ухудшилось.

Утром в понедельник, 2 ноября, Донцова показала видео с больничной палаты, где она лежит под капельницами и одновременно пишет новую книгу.

"Доброе утро! Все будет хорошо", - написала Донцова.

 
 
 
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Напомним, что Дарья Донцова является автором большого числа книг в жанре "иронический детектив" и лауреаткой множества литературных премий.

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В 1998 году писательнице диагностировали рак молочной железы четвертой степени. Она перенесла 18 операций, несколько сеансов облучения и химиотерапий, но все же победила болезнь.

Теперь 68-летняя Донцова активно помогает проходить онкобольным женщинам все мучительные испытания на пути к выздоровлению, а в 2008 году она стала Послом Благотворительной программы косметической компании Avon "Вместе против рака груди".

Поклонники писательницы пожелали ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Как ранее писал "Телеграф", супруг Кейт Миддлтон, принц Уильям тяжело переболел коронавирусом еще в апреле, но скрывал это.

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Коронавирус, Дарья Донцова, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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