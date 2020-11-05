"Думаю, мне очень повезло": журналистка поделилась опытом лечения коронавируса

Коронавирус никого не щадит.

Так случилось и с журналисткой Bihus.Info и "Наші гроші" Алисой Юрченко. Совсем недавно она переболела Covid-19 и у себя на странице в социальной сети рассказала как пережила эту не простую болезнь.

Юрченко пишет, что началось всё незаметно. Тест она сделала случайно, никаких симптомов у себя она не наблюдала, но когда узнала свой позитивный результат на коронавирус, её удивлению не было предела.

Только потом, она начала вспоминать что за пару дней до теста у неё присутствовали "усталость, истощение и боль в спине, особенно во время сна, респираторных симптомов не было".

Первые ночи после положительного теста оказались самыми трудными в психологическом плане:

"На вторую ночь появился небольшой кашель. И мозг зачем-то решил: если усну, то обязательно задохнусь. Поэтому я дежурила, чтобы не умереть. Следующие ночи показали, что спать можно и нужно", - отмечает Юрченко.

"На 6 день исчезли запахи. Так у меня появился главное (и странное) доказательство, что мой ковид не фальшивый".

Из лечения, Алиса пишет, что принимала только витамины С и D3.

Очень важно иметь дома пульсоксиметр, чтобы он всегда был под рукой, потому что так важно знать уровень кислорода в крови.

Журналистка, советуют всем не жалеть денег и при малейшей необходимости и симптомах сделать тест на коронавирус, ведь обнаружение на ранней стадии способно уберечь вас и ваших родных:

"Если чувствуете себя истощенным (я так чувствовала себя не постоянно, а волнами), есть температуру или тело после сна - как "спали на камнях", - это самый верный признак что с вами что-то не так.

Напомним, сегодня Украина третий день подряд, бьет антирекорды по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией.