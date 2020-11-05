Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату
Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату
Лаборатории получают сверхприбыли от тестов на COVID-19: озвучены конкретные суммы
Лаборатории получают сверхприбыли от тестов на COVID-19: озвучены конкретные суммы
Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
Букмекеры озадачили своим прогнозом на матч Заря - АЕК
Букмекеры озадачили своим прогнозом на матч Заря - АЕК

"Думаю, мне очень повезло": журналистка поделилась опытом лечения коронавируса

"Думаю, мне очень повезло": журналистка поделилась опытом лечения коронавируса
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: facebook Алиса Юрченко

Коронавирус никого не щадит.

Так случилось и с журналисткой Bihus.Info и "Наші гроші" Алисой Юрченко. Совсем недавно она переболела Covid-19 и у себя на странице в социальной сети рассказала как пережила эту не простую болезнь.

Юрченко пишет, что началось всё незаметно. Тест она сделала случайно, никаких симптомов у себя она не наблюдала, но когда узнала свой позитивный результат на коронавирус, её удивлению не было предела.

Только потом, она начала вспоминать что за пару дней до теста у неё присутствовали "усталость, истощение и боль в спине, особенно во время сна, респираторных симптомов не было".

Первые ночи после положительного теста оказались самыми трудными в психологическом плане:

"На вторую ночь появился небольшой кашель. И мозг зачем-то решил: если усну, то обязательно задохнусь. Поэтому я дежурила, чтобы не умереть. Следующие ночи показали, что спать можно и нужно", - отмечает Юрченко.

"На 6 день исчезли запахи. Так у меня появился главное (и странное) доказательство, что мой ковид не фальшивый".

Из лечения, Алиса пишет, что принимала только витамины С и D3. 

Очень важно иметь дома пульсоксиметр, чтобы он всегда был под рукой, потому что так важно знать уровень кислорода в крови.

Журналистка, советуют всем не жалеть денег и при малейшей необходимости и симптомах сделать тест на коронавирус, ведь обнаружение на ранней стадии способно уберечь вас и ваших родных:

"Если чувствуете себя истощенным (я так чувствовала себя не постоянно, а волнами), есть температуру или тело после сна - как "спали на камнях", - это самый верный признак что с вами что-то не так.

Напомним, сегодня Украина третий день подряд, бьет антирекорды по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Алиса Юрченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вышедший из «бункера» Путин взволновал россиян своим видом
02 Путин "распадается" на части? Странность в поведении президента России озадачила сеть
03 «Президент» Карабаха сбежал в Ереван: озвучен прогноз по войне Азербайджана с Арменией
04 Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США
05 Кернес официально объявлен победителем на выборах мэра Харькова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Завтра будет 10 тысяч: врач описал ситуацию с коронавирусом в Украине одной картинкой
Завтра будет 10 тысяч: врач описал ситуацию с коронавирусом в Украине одной картинкой
&quot;Думаю, мне очень повезло&quot;: журналистка поделилась опытом лечения коронавируса
"Думаю, мне очень повезло": журналистка поделилась опытом лечения коронавируса
Отец двоих детей изнасиловал двух девочек в России
Отец двоих детей изнасиловал двух девочек в России
&quot;Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну&quot;: волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе
"Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну": волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь