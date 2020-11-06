«Зеленой» зоны карантина в Украине больше нет

Коронавирус продолжает распространятся и окрашивать все больше эпидемических зон в красный. Так, сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинное зонирование.
Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов в своем Телеграм канале.
Таким образом с 00:00 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование в Украине.
Город Киев остается в оранжевой зоне.
В красную зону попадут такие города:
В оранжевую зону попадают остальные административно-территориальные единицы Украины.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Карта эпидемических зон по Украине.
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