«Зеленой» зоны карантина в Украине больше нет

Коронавирус продолжает распространятся и окрашивать все больше эпидемических зон в красный. Так, сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинное зонирование.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов в своем Телеграм канале.

Таким образом с 00:00 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование в Украине.

Город Киев остается в оранжевой зоне.

В красную зону попадут такие города:

Казатин,

Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск,

Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск,

Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский,

Ужгород, Берегово и Чоп,

Запорожье и Мелитополь,

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя,

Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов,

Николаев,

Измаил и Черноморск,

Полтава, Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород,

Ровно и Острог,

Сумы, Ромны,

Бережаны, Кременец и Чертков,

Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев,

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка,

Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела,

Черновцы и Новоднестровск,

Чернигов и Нежин.

В оранжевую зону попадают остальные административно-территориальные единицы Украины.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Карта эпидемических зон по Украине.

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