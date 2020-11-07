Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"
Гармаш про План Кравчука по Донбассу: "Это наш ответ российскому ультиматуму"
Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
На фоне скандала с Эмбер Херд: Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"
На фоне скандала с Эмбер Херд: Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда в "Фантастических тварях"
Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого
Его уход - огромная потеря: реакция сети на смерть Михаила Жванецкого

Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В народе 7 ноября называли не иначе, как Дедовские плачи, когда принято было поминать умерших родственников или друзей. В этот день проходит Дмитриевская родительская суббота.

На Руси 7 ноября полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли - отдавали нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Каждая женщина считала своим долгом 7 ноября обязательно поплакать о несчастьях и раскаяться в совершенных грехах. Именно это, согласно народным верованиям, позволяло встретить зиму с чистыми помыслами.

Также торговцам запрещалось есть хлеб. Торгующие зерном не должны были в этот день переезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу.

Что запрещено делать 7 ноября

  • Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет.

  • Если не подать милостыню нищему, то это может привести к большим неприятностям.

Народные приметы 7 ноября

  • Если 7 ноября стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.

  • Звезды светят тусклым светом - день будет ненастным.

  • Если сирота помолится Богу в этот день, ее молитва будет услышана.

  • Если человек родился 7 ноября, то его талисманом будет горный хрусталь, а сам именинник будет способен облегчать чужие беды.

Ранее "Телеграф" сообщал, будут ли в Украине дожди на этих выходных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
02 В Броварах "пронумерованные" бюллетени были напечатаны в типографии семьи кандидата "Слуги народа"
03 "Надевай шапку, потому что будет менингит": Супрун развеяла очередной миф
04 Семейный вечер в "Танцях з зірками": зачем в проект вернется Юрий Ткач
05 Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шустер назвал Коломойского &quot;страшным человеком&quot;
Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле
В сети обсуждают слухи о скором уходе Путина: что говорят в Кремле
В автомобиль вице-премьера России влетела &quot;Таврия&quot;: есть пострадавшие
В автомобиль вице-премьера России влетела "Таврия": есть пострадавшие
Без дождей, но с туманами: прогноз погоды на выходные в Украине
Без дождей, но с туманами: прогноз погоды на выходные в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь