Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты

В народе 7 ноября называли не иначе, как Дедовские плачи, когда принято было поминать умерших родственников или друзей. В этот день проходит Дмитриевская родительская суббота.

На Руси 7 ноября полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли - отдавали нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Каждая женщина считала своим долгом 7 ноября обязательно поплакать о несчастьях и раскаяться в совершенных грехах. Именно это, согласно народным верованиям, позволяло встретить зиму с чистыми помыслами.

Также торговцам запрещалось есть хлеб. Торгующие зерном не должны были в этот день переезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу.

Что запрещено делать 7 ноября

Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет.

Если не подать милостыню нищему, то это может привести к большим неприятностям.

Народные приметы 7 ноября

Если 7 ноября стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.

Звезды светят тусклым светом - день будет ненастным.

Если сирота помолится Богу в этот день, ее молитва будет услышана.

Если человек родился 7 ноября, то его талисманом будет горный хрусталь, а сам именинник будет способен облегчать чужие беды.

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