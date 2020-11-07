Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты

В народе 7 ноября называли не иначе, как Дедовские плачи, когда принято было поминать умерших родственников или друзей. В этот день проходит Дмитриевская родительская суббота.
На Руси 7 ноября полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли - отдавали нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.
Каждая женщина считала своим долгом 7 ноября обязательно поплакать о несчастьях и раскаяться в совершенных грехах. Именно это, согласно народным верованиям, позволяло встретить зиму с чистыми помыслами.
Также торговцам запрещалось есть хлеб. Торгующие зерном не должны были в этот день переезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу.
Что запрещено делать 7 ноября
Нельзя есть хлеб - примета, что год хлебным не будет.
Если не подать милостыню нищему, то это может привести к большим неприятностям.
Народные приметы 7 ноября
Если 7 ноября стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.
Звезды светят тусклым светом - день будет ненастным.
Если сирота помолится Богу в этот день, ее молитва будет услышана.
Если человек родился 7 ноября, то его талисманом будет горный хрусталь, а сам именинник будет способен облегчать чужие беды.
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