Праздник 8 ноября: народные приметы и запреты

В воскресенье, 8 ноября, отмечают Дмитриев день. Перед этим днем отмечается Дмитриевская родительская суббота, которая была 7 ноября.

В этот день в православной церкви чтут память великомученика Димитрия Солунского. В народе его называли Мироточецем, так как из его мощей выделялись целебные благовонные масла.

Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В должности проконсула Фессалоник проявил себя как открытый христианин, проповедовал и обращал в христианство множество жителей города. Когда известия о деяниях дошли до императора, Димитрия заключили в темницу. Позже был казнен.

Дмитрию Солунскому молились об оказании помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения. И в этот день, и накануне, было принято молится об усопших. Близких людей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи.

Что запрещено делать 8 ноября

В этот день запрещается работать, особенно если дело связанно с водой.

Нежелательно выходить на улицу в легкой одежде, то есть не по сезону. В народе говорили, что это может разозлить зиму, которая может наслать сильные морозы.

Народные приметы 8 ноября

Пошел снег на Дмитриев день - Пасха тоже будет со снегом.

Туман предвещает оттепель. Особенно, если он наблюдается с самого утра.

Холодный день - весна тоже холодной будет.

Реки еще не покрылись льдом - морозов не будет до конца ноября.

Родившиеся 8 ноября обычно доживают до глубокой старости. Такие люди являются хранителями семейных традиций. Носить им следует берилл.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики рассказали, какой будет погода 7 и 8 ноября в Украине.