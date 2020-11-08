"Тамбовский волк им брат". Известный шоумен объяснил, почему артистам из РФ не место в Украине

Россия не является Украине братом, потому что братья не идут друг на друга с оружием.

Об этом рассказал украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Телеграфу".

У шоумена вызывает непонимание, почему украинцы игнорируют тот факт, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке.

Для себя он нашел две причины такого поведения:

1) низкий интеллектуальный уровень

2) желание быть коллаборационистами, то есть - помогать и оправдывать агрессора.

"Я - за 100% -ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу", - отмечает Кондратюк.

На вопрос об "культурном обмене" с россиянами он ответил: "Агрессор не может нести культуру в принципе. Они нам не братья, потому что братья не идут друг на друга с оружием. Тамбовский волк им брат".

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