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Стало известно, как в Украине могут вернуть шоу "Караоке на Майдане"

Стало известно, как в Украине могут вернуть шоу "Караоке на Майдане"
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

В Украине 20 января этого года вышел последний эфир "Караоке на Майдане". Программа установила национальный рекорд и стала самым продолжительным шоу в Украине, которое непрерывно получалось 20 лет.

Ее бессменный ведущий Игорь Кондратюк по окончанию контракта с СТБ пытался продлить шоу на Новом канале, но те отказались.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Я предложил программу всем другим крупным каналам, но они до сих пор думают", - добавил он.

При этом шоумен не сидит на месте. Он запустил новую игру "Караоке на диване" в Instagram.

"Так что желающие получить народное признание и выиграть подарки от ТМ «Королівський смак» - подписывайтесь на страницу и присылайте видео!", - заявил он.

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Занимается Кондратюк также и телевизионными проектами. С конца сентября на "5 канале" выходит шоу "Кондратюк в понедельник".

Шоумен рассказал, что ему позвонил генеральный директор "5 канала" Владимир Межельский, и "предложил попробовать себя в безнадежном для украинского телевидения формате light night show".

Он решил попробовать. Свое шоу телеведущий охарактеризовал, как "неполитическое вечернее часовое ток-шоу с интересными и актуальными собеседниками".

"Вечерний сеанс душевного облегчения после самого тяжелого рабочего дня недели - понедельника", - добавил он.

Больше читайте в материале "Телеграфа": Игорь Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!

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Игорь Кондратюк, Караоке на майдане.

Автор:

Телеграф
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