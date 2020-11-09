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Мендель опозорилась с постом про "ковид" у Зеленского

Мендель опозорилась с постом про "ковид" у Зеленского
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оконфузилась с сообщением о коронавирусе у Владимира Зеленского. 

Сообщение было обнародовано на ее странице в Фейсбук. 

"К сожалению... Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", - написала Мендель. 

Впрочем, позже она исправила ошибку. Теперь сообщение выглядит следующим образом:

"К сожалению, у нас новость о положительном тесте ... Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы", - сказано в сообщении. 

 

Как сообщалось ранее, президент Украины и глава офиса президента сообщили о том, что получили положительный результат на COVID-19

Добавим, что первая леди страны Елена Зеленская уже переболела COVID-19.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.

Автор:

Телеграф
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