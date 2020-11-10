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Маси Найем будет оппонировать НАБУ и САП по делу "Трейд Коммодити"

Маси Найем будет оппонировать НАБУ и САП по делу "Трейд Коммодити"
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Маси Найем

"Миллер, юридическая компания" приняла решение защищать Владимира Трофименко, инвестора компании "Трейд Коммодити" - одного из фигурантов скандально известного дела закупок топлива Министерством обороны.

Об этом в своем блоге на сайте "Украинская правда" написал известный адвокат Маси Найем.

Он отметил, что это выглядит как "парадокс" или похожим на то, что компания перешла на "другую сторону баррикад". Однако, по его словам, это не так.

"Уже в этом тексте я хочу показать, сколько огрехов допустили детективы и процессуальные руководители, пытаясь любой ценой довести расследование до желаемого результата", - отметил адвокат.

Он напомнил, что в мае 2016 Министерство обороны заключило договоры закупок топлива на сумму более миллиарда гривен с ООО "Трейд Коммодити". Месяцем позже между ведомством и компанией были заключены дополнительные соглашения, которыми повышены цены на топливо - на 149 млн грн.

В феврале 2017 года, по словам адвоката, Государственная аудиторская служба составила заключение по результатам проверки закупок Минобороны и пришла к выводу, что все дополнительные соглашения по повышению цен заключены незаконно.

"Основываясь на выводах аудиторской службы детективы НАБУ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата средств Минобороны в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Владимиру Трофименко - инвестору" Трейд Коммодити ". В 2018-2019 годах административные суды (все три инстанции) решили, что выводы Государственной аудиторской службы о нанесении 149 млн убытков и незаконности дополнительных соглашений - не действительны. Поскольку выводы аудиторов и экспертиза, проведенная на их основе, были ключевыми доказательствами, САП изменило подозрения по этому делу и установило, что сумма ущерба составляет 58 млн - это стоимость только части дополнительных соглашений, заключенных 15.06.2016. Вроде, факта повышения цен именно по этим дополнительными соглашениями не было ", - отметил он.

Маси Найем назвал главные ошибки, которые, по его мнению, были допущены следствием. Одна из первых, по его мнению, это то, что доказательства НАБУ о незаконности дополнительных соглашений "не выдерживают критики".

"Доказательства НАБУ строились на Акте проверки закупок Минобороны, проведенном Государственной аудиторской службой (ГАС) и заключения экспертизы, которые фактически повторяли подсчеты ГАС в части убытков ... административными судами всех трех инстанций выводы ГАС признано необоснованным, а подписание дополнительных соглашений о повышении цен - правомерным ( решение Окружного административного суда г.. Киева от 14.03.2018 года и Киевского апелляционного административного суда от 27.09.2018 года оставлено в силе Верховным судом 29.03.2019 года).

Второй ошибкой, по словам адвоката, является незаконное возобновлении досудебного расследования и фактическое признание законности сделок самыми НАБУ / САП.

"После вынесения решения апелляционного административного суда САП возобновило уже завершенное досудебное расследование. Такого процессуального действия вообще не существует в УПК", - отметил Найем.

Еще одними ошибками, которые были допущены следствием, по словам адвоката, является отвод детектива, который "фактически продолжал участвовать в досудебном расследовании", а также не учет того, что на мировом рынке цена на топливо за несколько лет выросла.

Также предыдущие высокие оценки деятельности "Трейд Коммодити" со стороны чиновников, отсутствие пострадавших (того же Минобороны, которое по данным следствия получило убытки), необжалования НАБУ соглашения в суде, по мнению Найема тоже являются грубыми ошибками следователей.

"Я очень мечтаю о том, чтобы НАБУ и САП добивались побольше обвинительных приговоров в Высшем антикоррупционном суде. Но каждый приговор должен быть результатом скрупулезно собранных доказательств, состязательности в суде. Виновных нельзя назначать, особенно - в угоду политической конъюнктуре (или печально известной "революционной целесообразности") ... Иными словами, нельзя подменять работу бравурными маршами. Нужно упорно работать, даже если общество ожидает быстрых результатов", - отметил адвокат.

"Здесь мы подошли к самому главному: почему "Миллер" и я лично решили взяться за дело "Трейд Коммодити"? Потому что мы хотим справедливой правовой системы, пытаемся перевернуть страницу нашей многолетней истории развития правоохранительных структур, когда исповедовался принцип "друзьям все, врагам - закон". В САП работают мои боевые побратимы по АТО, в НАБУ - единомышленники по философии чистоты власти. Но ... закон один для всех", - резюмировал адвокат.

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САП, НАБУ, Маси Найем, Трейд Коммодити.

Автор:

Телеграф
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