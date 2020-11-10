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Стало известно о судьбе дела против Байдена в Украине

Стало известно о судьбе дела против Байдена в Украине
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф

Уголовное дело против Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, закрыли. 

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора.  

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Дело было открыто ГБР по ст.344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по требованию суда. 

Позже Госбюро расследований перенаправило его в Печерское управление Национальной полиции Украины, где и было закрыто 23 сентября 2020 года. 

Как сообщалось ранее, в США в начале ноября прошли президентские выборы, большинство голосов выборщиков получил кандидат от Демократической партии Джо Байден, который уже успел объявить себя победителем

После победы Байдена, по сети прокатилась волна шуток о судьбе его дела в Украине

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Все по теме:

ГБР, Джо Байден, Нацполиция, ОГП.

Автор:

Телеграф
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