История с нарушением карантина Зеленским получила продолжение – за дело взялся КСУ

Конституционный суд Украины должен решить, можно ли оштрафовать президента Владимира Зеленского, за выпитый в Хмельницком кофе с нарушением карантинных мер.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Еще летом Владимир Зеленский вместе с другими чиновниками по время рабочей поездки в Хмельницкий посетил одно из местных кафе, которое на тот момент, как и другие заведения общепита, не имело право принимать посетителей. Общественности об этом стало известно благодаря фото, опубликованном на президентском сайте. В ответ на резонанс, который вызвал это снимок, через несколько дней полиция составила административные протоколы на собственника кафе и всех его посетителей.

По решению Хмельницкого горрайонного суда все посетители кафе, включая руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, были оштрафованы на 17 тыс. гривен. При этом в отношении президента Зеленского суд принял аналогичное отдельное решение, но оно было оспорено в суде высшей инстанции.

В связи с этим пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд Украины для получения разъяснений, может ли президент быть привлечен к административной ответственности за правонарушение, совершенное во время выполнения полномочий. Так как ч.1 ст. 105 Конституции Украины гласит, что в этот период глава государства пользуется правом неприкосновенности.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената КСУ от 22 октября 2020 года №231-3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", - отметили в суде.

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