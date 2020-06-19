Кофе в Хмельницком: суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского

Хмельницкий городской районный суд не стал сегодня выносить решение по делу о возможном нарушении президентом Владимиром Зеленским карантина и обратился в Верховный суд за разъяснением.

Суд в Хмельницком приостановил административное производство о нарушении карантинных требований президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает hromadske.

Такое решение 19 июня объявил судья Андрей Мисинкевич.

Суд должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Речь идет о посещении президентом и делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено согласно карантинных ограничений.

Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкасаемым.

Суд у Хмельницькому розглядає адмінпротокол, який склала поліція на Володимира Зеленського за порушення карантину та відвідування кав'ярні pic.twitter.com/JsgTe8yUG5 — hromadske (@HromadskeUA) June 19, 2020

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком, хотя заведения общепита должны были открыть для посетителей залы только с 5 июня, а до этого работали на открытом воздухе. Вместе с ним в кафе были по меньшей мере 5 человек.

На следующий день главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчения карантина, а Зеленский высказывал готовность оплатить штраф, если нарушил требования Кабинета министров.

После проверки полицейские составили админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей. Это: президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинета и хмельницкий городской голова Александр Симчишин.