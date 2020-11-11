Полицейским разрешили использовать электрошокеры при задержании правонарушителей

11 ноября на заседании Кабмина согласование получил законопроект, который расширяет возможности полицейских в части применения электрошокера.

Об этом рассказал в Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Если изменения в ЗУ "О Национальной полиции" одобрит ВР, то электрошокер будет разрешено применять:

при задержании человека, совершившего административное или уголовное правонарушение, которые оказывают физическое сопротивление полицейскому;

при задержании человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

при задержании человека, который оказывает стражам порядка вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

при задержании человека с оружием, который угрожает применить его или другие предметы, угрожающие жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

В действующей редакции закона, правоохранителям разрешено применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Для защиты людей в белых халатах пользователи соцсетей прелагают применять электрошокеры.