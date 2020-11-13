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Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали

Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
08:07 Сегодня Телеграф

Приказа об отмене спецоперации по штурму тюрем в Донецке для освобождения пленных до сих пор нет. Но продолжать ее подготовку невозможно из-за уголовных дел против членов группы.

Об этом руководитель группы, подполковник ВСУ Михаил Николов сообщил в интервью "5 каналу".

Николов еще в начале неделе заявил в СМИ о том, что с декабря 2018-го года боевая группа Главного управления разведки Минобороны готовилась к тому, чтобы освободить из донецких тюрем украинских пленных.

Как отметил полковник ВСУ, дата операции назначалась дважды и дважды отменялось ее проведение.

"Была конкретная дата, два раза переносили в связи с переговорами в высших эшелонах власти. Где-то в Европе в ноябре, потом в марте, понимали вопросы освобождения военнопленных, чтоб не навредить, мы откладывали, но дипломатическим путем так ничего и не решили", отметил Николов.

В июле 2020 года в лагерь группы нагрянуло СБУ, и хотя полномочия разведчиков были подтверждены военным ведомством, в их отношении было начато уголовное производство. При этом группа не получила приказа об отмене операции группа, но и подготовку продолжать не может.

"Я не знаю, я сейчас сотрудник Минобороны, каким указом я был оформленный, группы была строго засекречена. Кстати, приказа об отмене операции мне никто не давал", подчеркнул Николов. 

На оккупированных территориях режут на металлолом Донецкий аэропорт, где 242 дня держали оборону украинские военные. 

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Все по теме:

СБУ, Пленные, Штурм, Главное управление разведки, Михаил Николов, донецкие тюрьмы.

Автор:

Телеграф
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