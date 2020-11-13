Карантин выходного могут отменить: что говорят в Раде

Во вторник 17 ноября парламент может собраться на заседание и рассмотреть вопрос об отмене карантина выходного дня.

Такой прогноз делает изданию Страна.UA зам главы фракции "Голос" в ВР Ярослав Железняк.

По словам депутата, в пятницу, 13 ноября, состоялось заседание фракции, на котором обсуждалась необходимость созыва внеочередного заседании Верховной рады. В частности, могут быть рассмотрен законопроект Дмитрия Разумкова №4304, который предлагает восстановить отмену по решению Конституционного суда Украины антикоррупционные нормы. Также в повестке дня вопрос по отсрочке обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Железняк также уверен, что может быть принято постановление ВР от отмене карантина выходного дня. На своей странице депутат разместил текст обращения к главе ВР Разумкову с предложением поручить аппарату парламента изготовить и предоставить бланки для сбора подписей депутатов в поддержку инициативы проведения внеочередного сессионного заседания. На нем Железняк предлагает рассмотреть проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова, называя это "ответом на карантин выходного дня".

Введение карантина выходного дня вызвало бурю негодование среди представителей бизнеса, который считает такой шаг правительства губительным.