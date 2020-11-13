Шмыгаль ответил на бойкот карантина выходного дня в регионах

В ответ на решения некоторых городов игнорировать карантин выходного дня в правительстве напомнили, что решения Кабмина на этот счет обязательно для выполнения.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил на селекторном совещании с представителями регионов.

Глава правительства напомнил председателям областных администраций, что с 13 ноября вступило в силу Постановление Кабмина №641, которым вводится карантин выходного дня. При этом у городских голов нет полномочий делать исключения для каких-либо предприятий, внесенных в перечень, подлежащих закрытию по субботам и воскресеньям объектов.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

При этом министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что собственники крупных торговых сетей, с которыми велись переговоры, намерены выполнять решение правительства. При этом у больших торговых объектов на выходных будут дежурить полицейские.

Кроме того, в выходные правоохранители вместе с сотрудниками Госпродпотребслужбы проведут проверки соблюдения противоэпидемических мер мелкими магазинами и продуктовыми рынками.

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