В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса лишь во втором квартале 2021 года.

Об этом пишет DW со ссылкой на главу Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.

Вакцина будет передана Украине в рамках Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). На данном этапе Кабмин работает над необходимыми документами, чтобы соответствовать требованиям.

"Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - сообщил Хабихт.

В ВОЗ не уточняют о какой вакцине идет речь - разрабатываемой BioNTech и Pfizer, или о какой-то другой. Однако отмечают, что каждая страна получит количество вакцин в размере 20% от численности населения.

Предположительно, эти вакцины будут предназначены для людей из группы риска - пожилых людей и лиц, у которых есть отягощающие заболевания.

Таким образом, до конца 2021 года Украина может рассчитывать на 8,34 миллиона доз вакцины.

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном три процента населения, а это около 1,25 миллиона доз", - сказал Хабихт, отметив, что по предварительным оценкам, вакцина поступит в страну во втором квартале 2021 года.

Окончательные условия поставок будут утверждены позже.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - подытожили в ВОЗ.

Напомним, создатели перспективной вакцины от COVID-19, немецкая компания BioNTech намерена выпустить вакцину по ценам ниже рыночной.