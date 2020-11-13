Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня
Власти Львова разрешили роботу баров, кафе и ТРЦ, несмотря на карантин выходного дня
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)

В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19

В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19
20:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что Украина получит первую партию вакцин от коронавируса лишь во втором квартале 2021 года. 

Об этом пишет DW со ссылкой на главу Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта. 

Вакцина будет передана Украине в рамках Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). На данном этапе Кабмин работает над необходимыми документами, чтобы соответствовать требованиям.

"Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - сообщил Хабихт.

В ВОЗ не уточняют о какой вакцине идет речь - разрабатываемой BioNTech и Pfizer, или о какой-то другой. Однако отмечают, что каждая страна получит количество вакцин в размере 20% от численности населения.

Предположительно, эти вакцины будут предназначены для людей из группы риска - пожилых людей и лиц, у которых есть отягощающие заболевания.   

Таким образом, до конца 2021 года Украина может рассчитывать на 8,34 миллиона доз вакцины.  

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном три процента населения, а это около 1,25 миллиона доз", - сказал Хабихт, отметив, что по предварительным оценкам, вакцина поступит в страну во втором квартале 2021 года. 

Окончательные условия поставок будут утверждены позже. 

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - подытожили в ВОЗ.

Напомним, создатели перспективной вакцины от COVID-19, немецкая компания BioNTech намерена выпустить вакцину по ценам ниже рыночной. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Бл**ь, не успели, с**а": как в аэропорту Новосибирска садили Ан-124 без связи
02 Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
03 Может ли Украина силой вернуть Донбасс?
04 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
05 В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы
&quot;Нарушаете протокол!&quot;: Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
"Нарушаете протокол!": Богдан подколол Разумкова из-за Феофании
Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году
Плата за доставку газа: какие изменения ждут украинцев в 2021 году
Когда и как отмечают в Украине День работников сельского хозяйства 2020
Когда и как отмечают в Украине День работников сельского хозяйства 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь