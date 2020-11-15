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Какой праздник 15 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 15 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церковном календаре 15 ноября почитают память святых Акиндина и Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за свою веру в IV веке во время гонений в отношении сторонников христианства.

Акиндин и Пигасий служили при дворе царя Сапора II. Они тайно проповедовали христианство, за что царь подверг их пыткам. Но мученики не отреклись от христианства. Видя их страдания, к ним присоединились тысячи людей, которые также уверовали во Христа. Не добившись своего, царь повелел казнить всех.

15 ноября крестьяне начинали молотить хлеб в овинах. Также замечали, что, какой хорошей ни была бы погода, все равно последние грачи и утки отправлялись в теплые края.

Что запрещено делать 15 ноября

  • В этот день запрещено ревновать, а также ссориться.

  • Нельзя никого обманывать.

  • Убираться в доме.

Народные приметы 15 ноября

  • Если снег выпал, то он будет лежать до самой весны, и зима будет достаточно суровой.

  • Небо затянуто тучами - по приметам, жди оттепели.

  • Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.

  • Этот день хорош для покупки вещей и одежды.

  • Родившиеся 15 ноября обычно доживают до старости. Они отличаются тем, что поздно ложатся спать. Носить им следует гранат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября в некоторых областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом и понижение температуры.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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