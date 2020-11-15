Какой праздник 15 ноября: народные приметы и запреты

В церковном календаре 15 ноября почитают память святых Акиндина и Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за свою веру в IV веке во время гонений в отношении сторонников христианства.

Акиндин и Пигасий служили при дворе царя Сапора II. Они тайно проповедовали христианство, за что царь подверг их пыткам. Но мученики не отреклись от христианства. Видя их страдания, к ним присоединились тысячи людей, которые также уверовали во Христа. Не добившись своего, царь повелел казнить всех.

15 ноября крестьяне начинали молотить хлеб в овинах. Также замечали, что, какой хорошей ни была бы погода, все равно последние грачи и утки отправлялись в теплые края.

Что запрещено делать 15 ноября

В этот день запрещено ревновать, а также ссориться.

Нельзя никого обманывать.

Убираться в доме.

Народные приметы 15 ноября

Если снег выпал, то он будет лежать до самой весны, и зима будет достаточно суровой.

Небо затянуто тучами - по приметам, жди оттепели.

Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.

Этот день хорош для покупки вещей и одежды.

Родившиеся 15 ноября обычно доживают до старости. Они отличаются тем, что поздно ложатся спать. Носить им следует гранат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 ноября в некоторых областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом и понижение температуры.