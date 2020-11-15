Нас ждет непростая зима: инфекционист дал прогноз по ситуации с COVID-19 в Украине

COVID-19 продолжает распространяться, и болеет все больше и больше людей. Об этом рассказал столичный врач-инфекционист Евгений Дубровский в интервью Неделе с Аргументами.

"Как и предупреждали специалисты, ситуация значительно ухудшилась. Больше не играют в нашу пользу климатические условия, сила иммунитета у людей с наступлением холодов всегда снижается", - рассказал он.

По его словам количество заболевших действительно значительное. "Но их структура принципиально не поменялась: большинство болеет легко, многие практически без жалоб. Тяжелые формы – около 15–20%", - добавил он.

Врач дал прогноз на конец года. По его словам, нас ждет очень непростая зима.

"На арену выйдут другие грозные противники – грипп, аденовирус, бактерии, способные вызывать тяжелые пневмонии", - говорит эксперт.

Он говорит, уже сейчас нужно действовать и каким-то образом решать накопившиеся проблемы, "чтобы не развалилась вся система оказания помощи". При этом всем украинцам нужно понимать, что коронавирус покинет нас еще не скоро.

"И надо учиться с этим жить: не паниковать, но и не относиться легкомысленно к здоровью своему и близких", - подчеркивает Дубровский.