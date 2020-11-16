Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели

В Украине в понедельник 16 ноября будет сохраняться облачная погода, местами ожидаются дожди и снег, а жителей Харьковской и Луганской областей ждет похолодание до -5 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как сообщает ведомство, солнце в этот день увидят лишь жители южных областей, а вот на Востоке и в центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сохраняться облачная погода.

Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6... +8

Ровно – +6... +8

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +1...+3

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – -1...+1

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0... - 2

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – +2...+4

17 ноября в Украине ожидается дождливая погода. На Западе ожидаются дожди, однако там станет чутка теплее - до +10 градусов.

На остальной территории будет сохраняться облачная погода, местами ожидается снег и дождь. Ночью стоит ожидать морозов. В Сумской области столбики термометров опустятся до восьми градусов ниже нуля.

Как сообщалось ранее, жители Киевской области 14 ноября увидели первый снег.

15 ноября снегом засыпало и Харьков.

Однако первыми зиму увидели Карпаты, так 1 ноября гору Поп Иван укрыло 10-сантиметровым слоем снега.