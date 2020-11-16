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Понедельник, 16.11.2020
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Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели

Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели
06:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине в понедельник 16 ноября будет сохраняться облачная погода, местами ожидаются дожди и снег, а жителей Харьковской и Луганской областей ждет похолодание до -5 градусов. 

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 

Как сообщает ведомство, солнце в этот день увидят лишь жители южных областей, а вот на Востоке и в центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сохраняться облачная погода. 

Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +7...+9
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +6... +8
  • Ровно – +6... +8
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – -1...-3
  • Полтава – 0...-2
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – 0... - 2
  • Луганск – -3...-5
  • Харьков – -3...-5
  • Киев – +2...+4

17 ноября в Украине ожидается дождливая погода. На Западе ожидаются дожди, однако там станет чутка теплее - до +10 градусов. 

На остальной территории будет сохраняться облачная погода, местами ожидается снег и дождь. Ночью стоит ожидать морозов. В Сумской области столбики термометров опустятся до восьми градусов ниже нуля.

Как сообщалось ранее, жители Киевской области 14 ноября увидели первый снег

15 ноября снегом засыпало и Харьков

Однако первыми зиму увидели Карпаты, так 1 ноября гору Поп Иван укрыло 10-сантиметровым слоем снега.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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