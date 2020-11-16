Мороз до минус 8 и снег: прогноз погоды на начало недели

В Украине в понедельник 16 ноября будет сохраняться облачная погода, местами ожидаются дожди и снег, а жителей Харьковской и Луганской областей ждет похолодание до -5 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Как сообщает ведомство, солнце в этот день увидят лишь жители южных областей, а вот на Востоке и в центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сохраняться облачная погода.
Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, в городах Украины:
17 ноября в Украине ожидается дождливая погода. На Западе ожидаются дожди, однако там станет чутка теплее - до +10 градусов.
На остальной территории будет сохраняться облачная погода, местами ожидается снег и дождь. Ночью стоит ожидать морозов. В Сумской области столбики термометров опустятся до восьми градусов ниже нуля.
Как сообщалось ранее, жители Киевской области 14 ноября увидели первый снег.
15 ноября снегом засыпало и Харьков.
Однако первыми зиму увидели Карпаты, так 1 ноября гору Поп Иван укрыло 10-сантиметровым слоем снега.