Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты

Во вторник отмечается народный праздник - Еремин день (Еремеев день). 17 ноября - день почтения памяти святых мучеников Ермея (пресвитера) и Никандра (епископа Мирского).

По преданию, Ермей и Никандр были учениками последователя апостола Павла - святого Тита. Они активно проповедовали христианство, а также обращали многих язычников в свою веру. Когда об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, Ермея и Никандра схватили и заставили отречься от своей веры. Когда уговоры и жестокие пытки не повлияли на мучеников, их предали смерти.

17 ноября в народе считали несчастливым. Старались не выходить из дома без особой нужды и не начинать никаких дел. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности.

Что запрещено делать 17 ноября

Нежелательно выходить из дома.

В этот день нельзя одалживать деньги.

Нельзя ничего выносить из дома - счастье уйдет.

Не желательно играть свадьбы 17 ноября.

Заключать сделки или судиться.

Народные приметы 17 ноября

Мышей больше, чем обычно - примета, что будет холодная зима.

Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

Родившиеся 17 ноября всего в жизни добиваются в зрелые годы. Им дан дар обращения с глиной и деревом. Носить им следует агат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине 17 ноября ожидаются дожди, а температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.