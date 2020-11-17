Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты

Во вторник отмечается народный праздник - Еремин день (Еремеев день). 17 ноября - день почтения памяти святых мучеников Ермея (пресвитера) и Никандра (епископа Мирского).
По преданию, Ермей и Никандр были учениками последователя апостола Павла - святого Тита. Они активно проповедовали христианство, а также обращали многих язычников в свою веру. Когда об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, Ермея и Никандра схватили и заставили отречься от своей веры. Когда уговоры и жестокие пытки не повлияли на мучеников, их предали смерти.
17 ноября в народе считали несчастливым. Старались не выходить из дома без особой нужды и не начинать никаких дел. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности.
Что запрещено делать 17 ноября
Нежелательно выходить из дома.
В этот день нельзя одалживать деньги.
Нельзя ничего выносить из дома - счастье уйдет.
Не желательно играть свадьбы 17 ноября.
Заключать сделки или судиться.
Народные приметы 17 ноября
Мышей больше, чем обычно - примета, что будет холодная зима.
Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.
Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.
Родившиеся 17 ноября всего в жизни добиваются в зрелые годы. Им дан дар обращения с глиной и деревом. Носить им следует агат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине 17 ноября ожидаются дожди, а температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.