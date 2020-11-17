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Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник отмечается народный праздник - Еремин день (Еремеев день). 17 ноября - день почтения памяти святых мучеников Ермея (пресвитера) и Никандра (епископа Мирского).

По преданию, Ермей и Никандр были учениками последователя апостола Павла - святого Тита. Они активно проповедовали христианство, а также обращали многих язычников в свою веру. Когда об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, Ермея и Никандра схватили и заставили отречься от своей веры. Когда уговоры и жестокие пытки не повлияли на мучеников, их предали смерти.

17 ноября в народе считали несчастливым. Старались не выходить из дома без особой нужды и не начинать никаких дел. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности.

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Что запрещено делать 17 ноября

  • Нежелательно выходить из дома.

  • В этот день нельзя одалживать деньги.

  • Нельзя ничего выносить из дома - счастье уйдет.

  • Не желательно играть свадьбы 17 ноября.

  • Заключать сделки или судиться.

Народные приметы 17 ноября

  • Мышей больше, чем обычно - примета, что будет холодная зима.

  • Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.

  • Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

  • Родившиеся 17 ноября всего в жизни добиваются в зрелые годы. Им дан дар обращения с глиной и деревом. Носить им следует агат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине 17 ноября ожидаются дожди, а температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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