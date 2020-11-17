Степанов назвал ожидаемые сроки спада заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения ожидает спада заболеваемости коронавирусом через две недели, в этом должен помочь введенный "карантин выходного дня".

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Целью введенного "карантина выходного дня является" остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно. И последующий спад числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19.

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - пояснил Степанов.

Напомним, по состоянию на 17 ноября в Украине зафиксировали 11968 новых случаев коронавирусной болезни.

Как сообщалось, 11 ноября правительство ввело "карантин выходного дня" до конца ноября.