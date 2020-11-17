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А где маска? Порошенко пристыдили за нарушение карантина

А где маска? Порошенко пристыдили за нарушение карантина
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф

Пятого президента Украины Петра Порошенко заметили на публике без маски. 

Об этом написал журналист Юрий Смирнов в Facebook. 

"Петр Алексеевич в Ровно критикует Зеленского за карантин выходного дня, при этом прогуливает заседания Верховной Рады и стоит на сцене рядом с людьми без масок. П - последовательно", - написал он. 

На кадрах, показанных пресс-службой "ЕС" в Facebook видно, что Порошенко был в маске, когда вышел к коллективу Льняного комбината, но поднявшись к трибуне все же ее снял. 

Стоит отметить, что обычно он соблюдает меры карантина на публике и даже во время заседаний парламента носит маску и перчатки. 

Добавим, что 29 сентября Порошенко сообщил о том, что заболел COVID-19.

Из больницы его выписали 12 октября

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Все по теме:

Ровно, Карантин, Петр Порошенко.

Автор:

Телеграф
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