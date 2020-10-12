Заболевшего COVID-19 Порошенко наконец выписали из больницы

Политик слег с двухсторонним воспалением легких еще в начале октября.

В понедельник, 12 октября, бывшего украинского президента Петра Порошенко, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы.

Об этом в Фейсбук проинформировала пресс-служба политика.

Представители экс-президента поблагодарили за поддержку Порошенко его поклонников, коллег и друзей, которые прислали сотни писем, звонков и сообщений с разных городов и стран.

"Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось", - написали на странице бывшего украинского лидера.

Напомним, что о болезни Петра Порошенко стало известно в конце сентября, и уже через считанные дни он лежал в больнице с двухсторонним воспалением легких.

Как сообщал "Телеграф", накануне на совещании у президента Владимира Зеленского разработали план действий на фоне обострения пандемии коронавируса в Украине и мире.