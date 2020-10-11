"Полный бардак": украинцев предупредили о новых проблемах с тестами на коронавирус

На мировом рынке растет спрос на ПЦР-тесты на коронавирус, в то время как в Украине производство систем нормально так и не было налажено.

Обострение ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине может повлечь за собой нехватку ПЦР-тестов и существенный рост цен на тестирование.

Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, сообщает "Страна".

По его словам, за полгода борьбы с коронавирусом производство тестов не было налажено государством и волонтерами в полной мере, оборудование и расходники часто не подходят, и в целом на этом направлении "полный бардак".

Так, в основном в Украине продают китайские и даже российские системы, ввезенные контрабандой. Однако на мировом рынке вырос спрос на эти товары, и ввозить их все тяжелее.

Частные лаборатории тем временем активно переманивают специалистов и имеют запас ПЦР-тестов, который, хоть и не бесконечен, позволит заработать на наценках.

Протас уверен, что обоснованная стоимость тестирования - около 100 гривен, но лаборатории не снизили ценники после ажиотажа в самом начале эпидемии.

Пока тест на коронавирус можно сдать минимум за 700 гривен, его средняя стоимость - около 1,5 тысяч, а местами за тестирование просят почти 3 тысячи грн.

Но в скором времени, если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться, может начаться нехватка тестов, и цены на них вырастут.

Напомним, что по статистике от 11 октября стало известно о новых антирекордах коронавируса в Киеве. В целом ситуация с коронавирусом по Украине тоже не впечатляет.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кабмин выделил деньги на финансирование проекта по бесплатному тестированию украинцев на коронавирус в частных лабораториях.