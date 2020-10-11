Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 11 октября
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

"Полный бардак": украинцев предупредили о новых проблемах с тестами на коронавирус

"Полный бардак": украинцев предупредили о новых проблемах с тестами на коронавирус
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото - pixabay.com/fernandozhiminaicela
На мировом рынке растет спрос на ПЦР-тесты на коронавирус, в то время как в Украине производство систем нормально так и не было налажено.

Обострение ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине может повлечь за собой нехватку ПЦР-тестов и существенный рост цен на тестирование.

Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, сообщает "Страна".

Одышка, диарея, боли? Какие симптомы отличают коронавирус от простуды и гриппа

По его словам, за полгода борьбы с коронавирусом производство тестов не было налажено государством и волонтерами в полной мере, оборудование и расходники часто не подходят, и в целом на этом направлении "полный бардак".

Так, в основном в Украине продают китайские и даже российские системы, ввезенные контрабандой. Однако на мировом рынке вырос спрос на эти товары, и ввозить их все тяжелее.

В сети разгорелись споры вокруг видео огромной очереди желающих сдать тест на коронавирус в Ровно

Частные лаборатории тем временем активно переманивают специалистов и имеют запас ПЦР-тестов, который, хоть и не бесконечен, позволит заработать на наценках.

Протас уверен, что обоснованная стоимость тестирования - около 100 гривен, но лаборатории не снизили ценники после ажиотажа в самом начале эпидемии.

Пока тест на коронавирус можно сдать минимум за 700 гривен, его средняя стоимость - около 1,5 тысяч, а местами за тестирование просят почти 3 тысячи грн.

Но в скором времени, если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться, может начаться нехватка тестов, и цены на них вырастут.

Напомним, что по статистике от 11 октября стало известно о новых антирекордах коронавируса в Киеве. В целом ситуация с коронавирусом по Украине тоже не впечатляет.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кабмин выделил деньги на финансирование проекта по бесплатному тестированию украинцев на коронавирус в частных лабораториях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
03 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Во встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО подметили важный сигнал
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь