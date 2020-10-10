В сети разгорелись споры вокруг видео огромной очереди желающих сдать тест на коронавирус в Ровно

Возле одной из лабораторий в Ровно собралась огромная очередь из людей, которые хотят пройти тестирование на COVID-19.

Видео, на котором видна длинная очередь опубликовал паблик "Типове Рівне" в Facebook.

Подписчики поделились своим мнениеv относительно происходящего:

"Наверное автору видео очень смешно, но не тем людям в очереди. Там может быть каждый из нас, никто не застрахован".

"Пока стоять в очереди, можно трижды заболеть и выздороветь".

"А что думают жители близлежащих домов, где каждое утро такая очередь?"

"Если у каждого третьего есть, то будет у всех".

Как сообщалось ранее, 9 октября правительство Украины приняло решение о финансировании проекта по бесплатному ПЦР-тестированию граждан в частных лабораториях.

Для этого было выделено 100 миллионов гривень.

10 октября, министр здравоохранения Максим Степанов, уточнил, что сдать бесплатные тесты можно будет только в государственных медучреждениях. Так что на данном этапе за тестирование в частных клиниках напрямую все равно придется заплатить.

По состоянию на утро субботы, в Украине зафиксировано 256 266 случаев инфицирования COVID-19.