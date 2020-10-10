Частные лаборатории не будут делать бесплатные тесты на коронавирус всем подряд: как это будет работать

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил постановление Правительства о привлечении частных лабораторий к тестированию на коронавирус.

Сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19 можно только в государственных медучреждениях.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на традиционном ежедневном брифинге.

Таким образом, согласно постановлению Кабинета министров Украины, мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить именно тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.

Степанов пояснил, что на данном этапе частные лаборатории не будут делать тесты для людей с улицы.

"Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать", - отмечает он.

Следовательно, за прохождение ПЦР-исследования в частных больницах напрямую придется заплатить.