Частные лаборатории не будут делать бесплатные тесты на коронавирус всем подряд: как это будет работать

Сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19 можно только в государственных медучреждениях.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на традиционном ежедневном брифинге.
Таким образом, согласно постановлению Кабинета министров Украины, мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить именно тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании.
Степанов пояснил, что на данном этапе частные лаборатории не будут делать тесты для людей с улицы.
"Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать", - отмечает он.
Следовательно, за прохождение ПЦР-исследования в частных больницах напрямую придется заплатить.