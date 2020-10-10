"Мы будем обязаны": нардеп из "Слуги народа" отличился громким заявлением о покупке российской вакцины от коронавируса (видео)

Представитель фракции "Слуга народа" считает, что вскоре украинская власть поддержит закупку российской вакцины от COVID-19.

Украинской власти стоит начать обсуждать покупку российской вакцины от коронавируса.

Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Максим Качура.

"Сейчас я расскажу то, за что меня может часть фракции "Слуга народа" забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и вообще для каждого чиновника должна быть жизнь граждан. Сегодня мы аппелировали к Конституции. Основоположные статьи, основоположная ценность Конституции - это именно здоровье и жизнь каждого гражданина Украины.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы прекратили здесь какие-то двойные стандарты, потому что нам тогда нужно газ прикрутить и не отапливать свои дома. Нам нужно выключить электроэнергетику.

Нужно взвесить все. И если действительно эта вакцина покажет себя, как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь в нашей стране", - заявил он.

Сеть моментально отреагировала на данное заявление.

"Господи, да где же мы так согрешили то"

"Качура, тебе уже в глаза говорят, что ты не власть, а оппозиция, переходи уже в опзж и не позорься"

"У меня такое ощущение, что бог нас за что-то наказывает"

"Какой же Качура умный и продуманный лицемер", - пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V".

В то же время Владимир Зеленский отметил, что в Евросоюзе заверили Украину в готовности помочь получить проверенные вакцины от COVID-19, как только они будут разработаны и исследованы учеными в соответствии со всеми протоколами.

А на данный момент президент призвал не очень верить "отдельным циникам", которые уже сделали вакцинацию спорными препаратами и выдвигают "инициативы" в преддверии выборов в Украине.