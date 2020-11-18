За сутки сразу 11 областей Украины побили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19

На утро среды, 18 ноября, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по числу новых случаев и смертности не только по Украине в целом, но и в 11 областях в частности.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побила столица Украины - Киев и Черкасская область:

Киев (1213, днем ранее 1143);

Черкасская область (800 после 755);

Ивано-Франковская (570 после 532);

Киевская (774 после 646);

Сумская (611 после 579);

Херсонская области (267 после 2331).

Еще семь областей побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:

Харьковская (14 после 10);

Житомирская (17 после 2);

Хмельницкая (17 после 9);

Запорожская (24 после 11);

Сумская (15 после 1);

Полтавская (22 после 4);

Черниговская (1, за последние 10 дней не было зафиксировано ни одной смерти);

Херсонская (10 после 3).

Несколько областей повторили предыдущий рекорд смертности: Днепропетровская (19) и Киевская области (15).