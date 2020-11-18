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Среда, 18.11.2020
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В Украине рекордное число летальных случаев коронавируса

В Украине рекордное число летальных случаев коронавируса
08:36 Сегодня Телеграф

По состоянию на 18 ноября в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро среды было зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19 в Украине. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале Коронавирус _инфо.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

  • госпитализировали - 1668 человек;
  • умерло - 256;
  • выздоровели - 8 096 человек;
  • провели тестирований - 73 064 (в частности методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 570 153 человека;
  • выздоровели - 259 079 человек;
  • летальных случаев - 10112;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 53855 случаев;
  • Винницкая область - 14 306 случаев;
  • Волынская область - 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область - 23 900 случаев;
  • Донецкая область - 18 257 случаев;
  • Житомирская область - 23 988 случаев;
  • Закарпатская область - 20 146 случаев;
  • Запорожская область - 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
  • Киевская область - 26 561 случай;
  • Кировоградская область - 3818 случаев;
  • Луганская область - 5286 случаев;
  • Львовская область - 38 577 случаев;
  • Николаевская область - 13394 случаи;
  • Одесская область - 34 806 случаев;
  • Полтавская область - 16 418 случаев;
  • Ровенская область - 25 904 случая;
  • Сумская область - 19 514 случаев;
  • Тернопольская область - 24 242 случая;
  • Харьковская область - 49 067 случаев;
  • Херсонская область - 7624 случая;
  • Хмельницкая область - 23952 случаи;
  • Черкасская область - 15 033 случая;
  • Черновицкая область - 29 126 случаев;
  • Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Стоит отметить, что за последние 10 дней число смертей не превышало 200, в то время как сегодня это показатель составил 256. Данные инфографики:

статистика

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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