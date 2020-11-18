В Украине рекордное число летальных случаев коронавируса

По состоянию на 18 ноября в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро среды было зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19 в Украине. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
Об этом проинформировали в Телеграм-канале Коронавирус _инфо.
Таким образом за прошедшие 24 часа:
- госпитализировали - 1668 человек;
- умерло - 256;
- выздоровели - 8 096 человек;
- провели тестирований - 73 064 (в частности методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 570 153 человека;
- выздоровели - 259 079 человек;
- летальных случаев - 10112;
- проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 53855 случаев;
- Винницкая область - 14 306 случаев;
- Волынская область - 19 648 случаев;
- Днепропетровская область - 23 900 случаев;
- Донецкая область - 18 257 случаев;
- Житомирская область - 23 988 случаев;
- Закарпатская область - 20 146 случаев;
- Запорожская область - 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область - 29 542 случая;
- Киевская область - 26 561 случай;
- Кировоградская область - 3818 случаев;
- Луганская область - 5286 случаев;
- Львовская область - 38 577 случаев;
- Николаевская область - 13394 случаи;
- Одесская область - 34 806 случаев;
- Полтавская область - 16 418 случаев;
- Ровенская область - 25 904 случая;
- Сумская область - 19 514 случаев;
- Тернопольская область - 24 242 случая;
- Харьковская область - 49 067 случаев;
- Херсонская область - 7624 случая;
- Хмельницкая область - 23952 случаи;
- Черкасская область - 15 033 случая;
- Черновицкая область - 29 126 случаев;
- Черниговская область - 12 456 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Стоит отметить, что за последние 10 дней число смертей не превышало 200, в то время как сегодня это показатель составил 256. Данные инфографики:
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