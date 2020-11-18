В Украине рекордное число летальных случаев коронавируса

По состоянию на 18 ноября в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро среды было зафиксировано 12 496 новых случаев COVID-19 в Украине. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале Коронавирус _инфо.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

госпитализировали - 1668 человек;

умерло - 256;

выздоровели - 8 096 человек;

провели тестирований - 73 064 (в частности методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 570 153 человека;

выздоровели - 259 079 человек;

летальных случаев - 10112;

проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 53855 случаев;

Винницкая область - 14 306 случаев;

Волынская область - 19 648 случаев;

Днепропетровская область - 23 900 случаев;

Донецкая область - 18 257 случаев;

Житомирская область - 23 988 случаев;

Закарпатская область - 20 146 случаев;

Запорожская область - 20 733 случая;

Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

Киевская область - 26 561 случай;

Кировоградская область - 3818 случаев;

Луганская область - 5286 случаев;

Львовская область - 38 577 случаев;

Николаевская область - 13394 случаи;

Одесская область - 34 806 случаев;

Полтавская область - 16 418 случаев;

Ровенская область - 25 904 случая;

Сумская область - 19 514 случаев;

Тернопольская область - 24 242 случая;

Харьковская область - 49 067 случаев;

Херсонская область - 7624 случая;

Хмельницкая область - 23952 случаи;

Черкасская область - 15 033 случая;

Черновицкая область - 29 126 случаев;

Черниговская область - 12 456 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Стоит отметить, что за последние 10 дней число смертей не превышало 200, в то время как сегодня это показатель составил 256. Данные инфографики:

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