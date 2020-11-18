Шмыгаль хочет пускать украинцев в рестораны и ТЦ только по QR-коду

В правительстве предлагают ввести новый способ борьбы с распространением коронавируса - использование QR-кодов для посещения общественных мест.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такую систему могут запустить в ближайшее время. Конкретная дата пока не называется.

"QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, "такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания".

Отметим, система допуска в общественные места по QR-кодам работает в ряде стран мира.

Например, Индия и КНР уже ввели использование приложений для отслеживания перемещений жителей, Великобритания тестирует ввод приложения, аналогичного китайскому.

Напомним, что премьер Денис Шмыгаль пригрозил ввести новый локдаун уже этой зимой.