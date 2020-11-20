Украина готовится к новому локдауну на несколько недель: названы сроки

По состоянию на 20 ноября коронавирус продолжает ставить новые антирекорды в Украине. Власти уже ввели карантин выходного дня и уже подумывают о введении тотального локдауна.

Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Фейсбук.

По его словам, позиция властей по карантину выходного дня остается неизменной.

В то ж время сам карантин выходного дня можно расценивать как подготовку к полному локдауну в стране.

Таким образом, тотальный локдаун в Украине будет введен на несколько недель:

в пессимистическом варианте 10-15 декабря,

в оптимистическом 20-25 декабря.

Городской глава Ивано-Франковска считает, что такого рода ограничения станут катастрофическими для малого и среднего бизнеса.

По его словам, они договорились с премьер-министром Украины каждую неделю встречаться и обсуждать данные вопросы.

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