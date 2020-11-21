Отбирать лицензии: Сенченко рассказал, как остановить информационную оккупацию Украины

Должна быть введена уголовная ответственность за публичное непризнание факта российской оккупации Крыма и Донбасса, а также российской вооруженной агрессии против Украины. Как существует во многих странах ответственность за непризнание преступлений нацистов и Холокоста.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко

"В условиях вооруженной агрессии против нашей страны, возможностей, прав и полномочий Нацсовета по ТВ и радиовещанию недостаточно. Ответственность за защиту страны от вооруженной агрессии (частью которой является агрессия информационная) должен брать на себя СНБО. В том числе, получить возможность вводить санкции против каналов, обслуживающих интересы агрессора: приостанавливать действие лицензии на вещание до завершения российской оккупации", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что перед Украиной уйма стратегических задач. Но все они нам по плечу. Волна патриотизма, которая поднялась в 2014-м после начала российской агрессии, – это то, чем надо дорожить. Важно переломить ситуацию, когда половина страны ее защищает, а вторая ушла в быт и считает, что война их не касается.

Больше о судьбе Крыма и Донбасса, какие ошибки допускает Владимир Зеленский в переговорах с Кремлем, а также может ли Украина вернуть оккупированные территории читайте в материале: Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко