С 21 ноября украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски: что важно знать

С 21 ноября ноября в Украине вступает в силу закон об административном наказании для людей, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Ним предусмотрен штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 гривен.

Как сообщает PavlovskyNews в Телеграм, сотрудники полиции готовы следить за соблюдением масочного режима в общественных местах.

"Как сообщили нам в полиции Киевщины, они уже готовы следить за выполнением нового требования: детальные инструкции еще не получили, поэтому опираться будут на пункты закона", - сказано в сообщении.

При этом, отмечается, что тотально наказывать за отсутствие маски не будут. Сначала будут предупреждать людей, а штрафы ожидают лишь злостных нарушителей.

Также отмечается, что усиленного патрулирования тоже не будет, ведь все силы и так задействованы для мониторинга ситуаций на улицах.

Отметим, что согласно тексту документа, обнародованном в "Голосе Украины", штраф предусмотрен за нахождение без маски в "общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте".

Как сообщалось ранее, ученые из Дании провели исследование, в котором проверили эффективность масок против коронавируса.