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С 21 ноября украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски: что важно знать

С 21 ноября украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски: что важно знать
02:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

С 21 ноября ноября в Украине вступает в силу закон об административном наказании для людей, находящихся в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Ним предусмотрен штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 гривен.

Как сообщает PavlovskyNews в Телеграм, сотрудники полиции готовы следить за соблюдением масочного режима в общественных местах. 

"Как сообщили нам в полиции Киевщины, они уже готовы следить за выполнением нового требования: детальные инструкции еще не получили, поэтому опираться будут на пункты закона", - сказано в сообщении. 

При этом, отмечается, что тотально наказывать за отсутствие маски не будут. Сначала будут предупреждать людей, а штрафы ожидают лишь злостных нарушителей. 

Также отмечается, что усиленного патрулирования тоже не будет, ведь все силы и так задействованы для мониторинга ситуаций на улицах. 

Отметим, что согласно тексту документа, обнародованном в "Голосе Украины", штраф предусмотрен за нахождение без маски в "общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте". 

Как сообщалось ранее, ученые из Дании провели исследование, в котором проверили эффективность масок против коронавируса.

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Все по теме:

Штрафы, Маска, Карантин, Коронавирус, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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