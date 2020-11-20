Когда украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски: названа точная дата

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено введение штрафов за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

В пятницу, 20 ноября текст соответствующего закона появился в газете Верховной Рады "Голос Украины".

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, - влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых доходов граждан (от 170 до 255 гривен, - ред.)", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что данный закон вступает в силу со следующего дня, после публикации. То есть 21 ноября 2020 года.

Отметим, что штраф за отсутствие маски в публичных местах предусмотрен многими европейскими странами и в некоторых странах, вроде Британии и Испании, он в среднем превышает 3 тысячи евро.

Как сообщалось ранее, ученые из Дании провели исследование, в котором проверили эффективность масок против коронавируса.