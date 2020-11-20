У Зеленского ответили о возможности введения локдауна на новогодние праздники

Говорить о введении жесткого карантина на новогодние праздники пока еще рано, а соответствующее решение еще не принято.

Об этом рассказал заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Он признался, что вариант "новогоднего локдауна" обсуждают во многих странах мира.

"Мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", - сказал он.

Тимошенко предложил сначала посмотреть на результаты карантина выходного дня.

"Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки обнаружили более 14,5 тысяч новых случаев COVID-19.

В девяти областях и Киеве происходит неконтролируемая вспышка болезни, о чем сообщили эксперты Киевской школы экономики. Согласно их подсчетам, до конца года в нашей стране от коронавируса умрет от 17 до 33 тысяч человек.