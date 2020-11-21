Полиция на месте: в "Феофании" готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)

Полиция усилила охрану больницы "Феофания", в которой проходит лечение от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала PavlovskyNews.

Отмечается, что усиление охраны произошло из-за информации о том, что в 14:30 к зданию должны подъехать колонна автомобилей протестующих.

"Все входы и выходы на территорию больницы усиленно патрулируют силовики, стоят автобусы с правоохранителями", - сказано в сообщении.

Силовики также дежурят в близлежащем лесу.

Введен особый режим, потому парковка возле здания запрещается.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 20 ноября неизвестные люди устроили акцию и зажгли файеры под домом экс-президента Петра Порошенко.

Сторонники Порошенко заявили о провокациях и о том, что демонстранты получили деньги за участие.