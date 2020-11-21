Активисты приехали «проведать» Зеленского: что сейчас происходит в «Феофании» (фото, видео)

Возле больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, проходит митинг сторонников Движения сопротивления капитуляции.

Трансляцию с места событий ведет 5 канал.

На кадрах заметно, что ситуация на месте спокойная.

Демонстранты говорят, что приехали "проведать" Владимира Зеленского и "пожелать ему здоровья".

На месте также отметился бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Владимир Зеленский, вы где?", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, полиция усилила охрану лечебного заведения. Парковка возле здания запрещена, действует особый режим.

Правоохранители также охраняют близлежащий лес.

Отметим, что накануне демонстранты зажгли файеры под домом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сторонники экс-президента утверждали, что акция является провокацией.