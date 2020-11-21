Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Шмыгаль признался в подготовке к локдауну
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией
Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией

Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"

Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19.

Вторые сутки подряд в стране обнаруживают свыше 14,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Днепропетровская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19

Украина отметила День Достоинства и Свободы

Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, которые положили начало Революции Достоинства. Кроме того, это годовщина Оранжевой революции 2004 года.

Активисты приехали «проведать» Зеленского

Возле больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, прошел митинг сторонников Движения сопротивления капитуляции.

Степанов озвучил новое условие введения локдауна

 

В случае фиксирования более 30 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки, в Украине могут ввести более жесткие меры по карантину, вплоть до полного локдауна, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с локдауном рассматривается в качестве "плана Б". 

Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом

Ингулец в рамках 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.

Шахтер отпускает Динамо в отрыв

В субботу, 21 ноября, Шахтер в рамках матча 10-го тура группового раунда чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 1:1.

Реал допустил осечку в чемпионате Испании

В субботу, 21 ноября, Вильярреал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Реал. Игра, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась ничьей 1:1. 

Звезда сериала «Крепостная» заразилась коронавирусом и подробно рассказала о болезни

Новостью о заражении коронавирусной инфекцией поделились украинские актеры и супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик.

Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"

Влад Яма отметил, что в последние два дня его рука практически не тревожила, но МРТ показал разрыв связок.

Ирена Карпа стала жертвой хакеров

Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.

Неизданные очерки Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году

Неопубликованный ранее сборник сочинений Дж. Р. Р. Толкина, исследующий мир Средиземья в эссе, затрагивающих самые разные темы, от реинкарнации эльфов до персонажей с бородой, должен быть опубликован следующим летом.

В Млечном пути найдена "умершая галактика"

Ученые из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне нашли в галактике Млечный путь мертвую галактику, которую назвали Гераклом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Феофания, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
02 История с заехавшими в подъезд на Гелендвагене депутатами получила продолжение
03 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
04 Активисты приехали «проведать» Зеленского: что сейчас происходит в «Феофании» (фото, видео)
05 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Небольшие морозы и снег: прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Пациент избил семейного врача и медсестру за отказ подписать декларацию
Полиция на месте: в &quot;Феофании&quot; готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Полиция на месте: в "Феофании" готовятся встречать протестующих, которые планируют навестить Зеленского (фото)
Владу Яме сделали операцию после травмы на &quot;Танцях з зірками&quot;
Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь