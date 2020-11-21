Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19.
Вторые сутки подряд в стране обнаруживают свыше 14,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.
Днепропетровская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19
Украина отметила День Достоинства и Свободы
Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, которые положили начало Революции Достоинства. Кроме того, это годовщина Оранжевой революции 2004 года.
Активисты приехали «проведать» Зеленского
Возле больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, прошел митинг сторонников Движения сопротивления капитуляции.
Степанов озвучил новое условие введения локдауна
В случае фиксирования более 30 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки, в Украине могут ввести более жесткие меры по карантину, вплоть до полного локдауна, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
В свою очередь премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с локдауном рассматривается в качестве "плана Б".
Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом
Ингулец в рамках 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.
Шахтер отпускает Динамо в отрыв
В субботу, 21 ноября, Шахтер в рамках матча 10-го тура группового раунда чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 1:1.
Реал допустил осечку в чемпионате Испании
В субботу, 21 ноября, Вильярреал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Реал. Игра, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась ничьей 1:1.
Звезда сериала «Крепостная» заразилась коронавирусом и подробно рассказала о болезни
Новостью о заражении коронавирусной инфекцией поделились украинские актеры и супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик.
Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"
Влад Яма отметил, что в последние два дня его рука практически не тревожила, но МРТ показал разрыв связок.
Ирена Карпа стала жертвой хакеров
Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.
Неизданные очерки Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году
Неопубликованный ранее сборник сочинений Дж. Р. Р. Толкина, исследующий мир Средиземья в эссе, затрагивающих самые разные темы, от реинкарнации эльфов до персонажей с бородой, должен быть опубликован следующим летом.
В Млечном пути найдена "умершая галактика"
Ученые из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне нашли в галактике Млечный путь мертвую галактику, которую назвали Гераклом.