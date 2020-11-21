Итоги 21 ноября: День Достоинства и Свободы и автомарш к "Феофании"

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19.

Вторые сутки подряд в стране обнаруживают свыше 14,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Днепропетровская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев COVID-19

Украина отметила День Достоинства и Свободы

Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, которые положили начало Революции Достоинства. Кроме того, это годовщина Оранжевой революции 2004 года.

Активисты приехали «проведать» Зеленского

Возле больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, прошел митинг сторонников Движения сопротивления капитуляции.

Степанов озвучил новое условие введения локдауна

В случае фиксирования более 30 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки, в Украине могут ввести более жесткие меры по карантину, вплоть до полного локдауна, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с локдауном рассматривается в качестве "плана Б".

Динамо перед Барселоной расправилось с Ингульцом

Ингулец в рамках 10-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча, проходившая на стадионе "Звезда" в Кропивницком, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:2.

Шахтер отпускает Динамо в отрыв

В субботу, 21 ноября, Шахтер в рамках матча 10-го тура группового раунда чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 1:1.

Реал допустил осечку в чемпионате Испании

В субботу, 21 ноября, Вильярреал в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Реал. Игра, проходившая на "Эстадио де ла Серамика", завершилась ничьей 1:1.

Звезда сериала «Крепостная» заразилась коронавирусом и подробно рассказала о болезни

Новостью о заражении коронавирусной инфекцией поделились украинские актеры и супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик.

Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"

Влад Яма отметил, что в последние два дня его рука практически не тревожила, но МРТ показал разрыв связок.

Ирена Карпа стала жертвой хакеров

Известная писательница Ирена Карпа лишилась личной страницы в Инстаграм, развитию и продвижению которой она посвятила последние несколько лет. Знаменитость стала жертвой хакеров.

Неизданные очерки Толкина о Средиземье выйдут в 2021 году

Неопубликованный ранее сборник сочинений Дж. Р. Р. Толкина, исследующий мир Средиземья в эссе, затрагивающих самые разные темы, от реинкарнации эльфов до персонажей с бородой, должен быть опубликован следующим летом.

В Млечном пути найдена "умершая галактика"

Ученые из Института астрофизических исследований университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне нашли в галактике Млечный путь мертвую галактику, которую назвали Гераклом.