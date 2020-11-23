Ввести локдаун никогда не поздно, но Украине придется платить за промедление - врач-инфекционист

Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита считает, что локдаун в Украине нужно было ввести еще две недели назад.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Условно говоря, никогда не поздно. Но здесь вопрос не в том, поздно или не поздно. Это вопрос того, какую цену мы заплатим за такие решения", - говорится в сообщении.

Каждый день от коронавируса умирает более 200 человек. Если темпы смертности сохранятся это и станет той ценой которую мы заплатим за промедление.

За решения принятые "вверху" кто-то будет платить – общество, министр, премьер, президент, каждый отдельный человек.

Чем раньше будет введет локдаун тем больше жизней людей удастся сохранить.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве готовят запасной "план Б" на случай если "карантин выходного дня" не сработает.