"Что асфальт целебный делает!" Поправившийся после болезни Зеленский вызвал шутки украинцев

Сегодня 23 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус и тем самым подтвердил что он полностью здоров.

Зеленский записал видео в Facebook по случаю своего выздоровления.

На видео можно заметить, как глава государства за время лечения в клинике "Феофания", прилично набрал в весе.

Политический эксперт Евгений Магда считает, что" внешний вид Зеленского плохо сопоставляется с заболеванием COVID-19".

Пользователи сети также отметили явную прибавку в весе у главы государства: "Что асфальт целебный делает", "Даже комментировать не хочется, поглядев на внешний вид Гаранта. Тут плакать можно, когда получаешь платежки и вспоминаешь об обещаниях лучшей жизни", "Лицо на пол экрана стало", "Дорогой наш Вовочка, я смотрю вы начали поправляться, в прямом и переносном смысле, держите себя в форме".

Напомним, по инициативе Владимира Зеленского был создан "антиковидный фонд", средства из которого должны были пойти на закупку жизненно необходимого оборудования и помощи коронавирусным больным. Однако, деньги из коронавирусного фонда «закатали» в асфальт: 2,6 млрд. гривен, были потрачены на ремонт дорог, а больницы и вовсе не финансировались.