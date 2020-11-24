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Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник, 24 ноября, почитается память Феодора (Федора) Студита, который жил в VIII-IX вв. и был известен как византийский монах.

Феодор родился в семье чиновника. После получения образования, Феодор женился, но позже решил посвятить жизнь Богу. Он проповедовал христианство, защищал иконы и раскрывал грехи влиятельных людей. За это он не единожды подвергался гонениям и пыткам, но от веры не отказался. Феодор стал приемником игумена Студийского монастыря и разработал устав, который был принят во всех обителях, а храм оказал великое влияние на весь христианский мир.

24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить. Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

Что запрещено делать 24 ноября

  • 24 ноября не стоит играть свадьбу или устраивать сватовство в этот день - брачный союз будет несчастливым.

  • Запрещено оставлять в доме беспорядок, немытую посуду и полы.

  • Не рекомендуется играть с огнем.

  • Не стоит 24 ноября много разговаривать, а тем более сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы 24 ноября

  • Тепла погода на Студита - зима тоже теплой будет, и наоборот.

  • Солнце светит на Федора - жди похолодания.

  • Если ночное небо усыпано звездами, то год будет грибным и ягодным.

  • Гуси вышли на лед - примета, что будет оттепель на Рождество.

  • Родившиеся 24 ноября обладают суровым нравом. Они редко бывают счастливы. Носить им следует цитрин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на 24 ноября обещает быть относительно теплой, но неуютной.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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