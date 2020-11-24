Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты

Во вторник, 24 ноября, почитается память Феодора (Федора) Студита, который жил в VIII-IX вв. и был известен как византийский монах.

Феодор родился в семье чиновника. После получения образования, Феодор женился, но позже решил посвятить жизнь Богу. Он проповедовал христианство, защищал иконы и раскрывал грехи влиятельных людей. За это он не единожды подвергался гонениям и пыткам, но от веры не отказался. Феодор стал приемником игумена Студийского монастыря и разработал устав, который был принят во всех обителях, а храм оказал великое влияние на весь христианский мир.

24 ноября говорят, что Федор начинает землю студить. Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом.

Что запрещено делать 24 ноября

24 ноября не стоит играть свадьбу или устраивать сватовство в этот день - брачный союз будет несчастливым.

Запрещено оставлять в доме беспорядок, немытую посуду и полы.

Не рекомендуется играть с огнем.

Не стоит 24 ноября много разговаривать, а тем более сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы 24 ноября

Тепла погода на Студита - зима тоже теплой будет, и наоборот.

Солнце светит на Федора - жди похолодания.

Если ночное небо усыпано звездами, то год будет грибным и ягодным.

Гуси вышли на лед - примета, что будет оттепель на Рождество.

Родившиеся 24 ноября обладают суровым нравом. Они редко бывают счастливы. Носить им следует цитрин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на 24 ноября обещает быть относительно теплой, но неуютной.