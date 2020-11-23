Кислород нужен даже после "ковида": волонтер Леся Литвинова озвучила мрачный прогноз для Украины

Сооснователь благотворительного фонда "СВОЇ", волонтер Леся Литвинова рассказала о печальной ситуации с "кислородом" для больных коронавирусом, а также о необходимости поддерживать уже выписанных из больницы людей.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Сейчас мы видим тех пациентов, которые по какой-то причине не попали в больницу, или ожидающих госпитализацию, или попавших в больницу, где нет кислорода. Вот буквально пока мы общаемся, мне прислали бумажку из больницы, где указано, что пациентка на стационарном лечении в терапевтическом отделении КНС "Киевская городская клиническая больница №1". С 25 октября по настоящее время. Кислородозависимая, с необходимостью 10 литров в минуту. Поражение легких 75%, по данным КТ. Печать, подпись заведующего, врача, все как нужно. В больнице не хватает кислорода", - говорит она.

По ее словам, человек считается выздоровевшим, когда получает отрицательный тест на коронавирус, однако даже после этого, многие все еще нуждаются в кислороде, так как еще не научились дышать самостоятельно.

Литвинова рассказала историю пациента из села Брынь в Ивано-Франковской области.

"Человек отлежала в больнице, получила отрицательный тест, выписали домой. С сатурацией 70 и с припиской, что пациент нуждается ингаляций увлажненным кислородом", - отметила она, добавив, что родственники купили кислородный баллон и ездили в больницу, где за деньги его заправляли.

"Пациент растягивал этот один баллон на 3-5 дней, чтобы уж совсем не задохнуться", - рассказала Литвинова.

Волонтер убеждена, что шансы на минимизацию потерь еще есть, но говорит, что не надеется на государство или Минздрав, а в людей.

"Мы вот говорим, а мне написал представитель одного бизнеса, как лучше помочь в ситуации, когда дойдет до госпиталя во Дворце спорта", - отметила Литвинова.

На уточняющий вопрос о том, дойдет ли дело до госпиталя во Дворце спорта, волонтер ответила утвердительно.

"И если его организовывать не Министерство, то он будет иметь все шансы стать эффективнее больницы", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 ноября в Украине от коронавируса умерло более 11 тысяч человек.