Уже более 11 тысяч больных умерло от COVID-19 в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 23 ноября в стране зафиксировали 10 945 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки количество умерших составило 124 человека, таким образом общее число смертей перевалило 11 тыс.
Об этом сообщает статистика СНБО.
Таким образом за прошедшие 24 часа:
С начала пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в:
Стоит напомнить, что американская компания уже разработала новую вакцину от коронавируса и уже озвучила ее стоимость для украинцев.
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