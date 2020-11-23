Уже более 11 тысяч больных умерло от COVID-19 в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 23 ноября в стране зафиксировали 10 945 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки количество умерших составило 124 человека, таким образом общее число смертей перевалило 11 тыс.

Об этом сообщает статистика СНБО.

Таким образом за прошедшие 24 часа:

выздоровели 4 143 человек,

болеет 6 678 человека,

подозрения 10 647 человек.

С начала пандемии в Украине:

635 689 случаев заражения,

летальных случаев 11 075,

выздоровели 291 060 человек,

717 920 подозрений.

За последние сутки наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в:

город Киев - (1212 случаев),

Днепропетровской обл. - (1093 случаев),

Киевской обл. - (870 случаев),

Житомирской обл. - (812 случаев).

Стоит напомнить, что американская компания уже разработала новую вакцину от коронавируса и уже озвучила ее стоимость для украинцев.

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