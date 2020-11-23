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Почти половина родителей в Украине уверена, что нетрадиционную ориентацию нужно лечить

Почти половина родителей в Украине уверена, что нетрадиционную ориентацию нужно лечить
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Большинство украинских родителей и учителей поддерживает идею введения полового воспитания в школах, однако у многих остается множество стереотипов, связанных с сексуальным поведением. 

Об этом говорится в исследовании центра Cedos и агенства Info Sapiens, проведенного на заказ UNFPA при поддержке МОН. 

60% украинских родителей и учителей "полностью поддержали" идею введения полового воспитания в школах. Еще 24% родителей и 23% учителей отчасти поддерживают эту инициативу. Против идеи высказываются 8% и 9% родителей и учителей соответственно. 

Тем не менее, лишь 40% учителей считают, что готовы готовы говорить о чувствительных темах с учениками. 

"Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки",  - сказано в исследовании. 

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Что касается стереотипов, то тут ситуация сложилась следующим образом: 

65% родителей и 63% учителей убеждены, что девушка подталкивает парней к ухаживаниям, если носит короткую юбку или яркий макияж. 

44% родителей и 36% учителей считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация требует лечения. 

За запрет абортов выступили 31% родителей и 33% учителей. 

Наличие нескольких сексуальных партнеров считают развратом 30% родителей и 31% учителей. 

В том, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу или более активной половой жизни убеждены 35% родителей и 23% учителей. 

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27% родителей и учителей считают, что заниматься сексом до брака стыдно. 

Еще 26% родителей и 19% учителей считают, что ВИЧ-позитивным детям не место в классе с другими детьми. 

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Все по теме:

Дети, Школа, Половое воспитание.

Автор:

Телеграф
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