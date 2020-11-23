Почти половина родителей в Украине уверена, что нетрадиционную ориентацию нужно лечить

Большинство украинских родителей и учителей поддерживает идею введения полового воспитания в школах, однако у многих остается множество стереотипов, связанных с сексуальным поведением.

Об этом говорится в исследовании центра Cedos и агенства Info Sapiens, проведенного на заказ UNFPA при поддержке МОН.

60% украинских родителей и учителей "полностью поддержали" идею введения полового воспитания в школах. Еще 24% родителей и 23% учителей отчасти поддерживают эту инициативу. Против идеи высказываются 8% и 9% родителей и учителей соответственно.

Тем не менее, лишь 40% учителей считают, что готовы готовы говорить о чувствительных темах с учениками.

"Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки", - сказано в исследовании.

Что касается стереотипов, то тут ситуация сложилась следующим образом:

65% родителей и 63% учителей убеждены, что девушка подталкивает парней к ухаживаниям, если носит короткую юбку или яркий макияж.

44% родителей и 36% учителей считают, что нетрадиционная сексуальная ориентация требует лечения.

За запрет абортов выступили 31% родителей и 33% учителей.

Наличие нескольких сексуальных партнеров считают развратом 30% родителей и 31% учителей.

В том, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу или более активной половой жизни убеждены 35% родителей и 23% учителей.

27% родителей и учителей считают, что заниматься сексом до брака стыдно.

Еще 26% родителей и 19% учителей считают, что ВИЧ-позитивным детям не место в классе с другими детьми.