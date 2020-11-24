Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)

Родственники умершего от коронавируса врача пытаются через суд добиться выплаты компенсации.

Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".

Олег Гайда умер 30 июня от осложнений COVID-19. Он возглавлял хирургическое отделение филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники города Черкассы.

"Фонд социального страхования не видит повода для проведения выплат моей маме в связи со смертью моего отца, так как они ставят под сомнение факт смерти моего отца от коронавируса и факт заражения данной болезнью на работе", - говорит Игорь Гайда, сын погибшего врача.

Отмечается, что первое судебное заседание назначено на 30 ноября.

Как сообщалось ранее, с подобной проблемой столкнулась и семья врача-инфекциониста Ивана Венжиновича. Его фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране.