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Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)

Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Родственники умершего от коронавируса врача пытаются через суд добиться выплаты компенсации. 

Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".

Олег Гайда умер 30 июня от осложнений COVID-19. Он возглавлял хирургическое отделение филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники города Черкассы. 

"Фонд социального страхования не видит повода для проведения выплат моей маме в связи со смертью моего отца, так как они ставят под сомнение факт смерти моего отца от коронавируса и факт заражения данной болезнью на работе", - говорит Игорь Гайда, сын погибшего врача. 

Отмечается, что первое судебное заседание назначено на 30 ноября. 

Как сообщалось ранее, с подобной проблемой столкнулась и семья врача-инфекциониста Ивана Венжиновича. Его фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране. 

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Все по теме:

Черкассы, Коронавирус, Covid-19, Олег Гайда, Игорь Гайда.

Автор:

Телеграф
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