Родственникам умершего от коронавируса врача приходится в суде добиваться выплаты компенсации (видео)

Родственники умершего от коронавируса врача пытаются через суд добиться выплаты компенсации.
Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".
Олег Гайда умер 30 июня от осложнений COVID-19. Он возглавлял хирургическое отделение филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники города Черкассы.
"Фонд социального страхования не видит повода для проведения выплат моей маме в связи со смертью моего отца, так как они ставят под сомнение факт смерти моего отца от коронавируса и факт заражения данной болезнью на работе", - говорит Игорь Гайда, сын погибшего врача.
Отмечается, что первое судебное заседание назначено на 30 ноября.
Как сообщалось ранее, с подобной проблемой столкнулась и семья врача-инфекциониста Ивана Венжиновича. Его фото в защитном костюме и подписью "Дякуємо за життя" было размещено на билбордах по всей стране.